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Sabiha Gökçen'de taksici kavgası! Savaş alanına döndü: 13 gözaltı

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı büyük bir kavgaya tanıklık etti. Yolcu alma tartışması yüzünden çıkan kavgada 13 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda ekip olay yerine sevk edilirken taksicilerin polis aracının bile önünde kavga etmesi dikkat çekti.

Pendik'te taksiciler arasında iddiaya göre yolcu alma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Sabiha Gökçen de taksici kavgası! Savaş alanına döndü: 13 gözaltı 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay 11 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi.Edinilen bilgiye göre taksiciler arasında yolcu alma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sabiha Gökçen de taksici kavgası! Savaş alanına döndü: 13 gözaltı 2

POLİS ARACININ ÖNÜNDE BİLE KAVGA ETTİLER

Şüpheliler polis aracının önünde de bir süre daha kavga etti. Olay sırasında trafik dururken, olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı.Emniyete götürülenlerden 3’ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 10 kişi hakkında 'Kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından işlem başlatıldı. 10 kişinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Sabiha Gökçen de taksici kavgası! Savaş alanına döndü: 13 gözaltı 3

Sabiha Gökçen de taksici kavgası! Savaş alanına döndü: 13 gözaltı 4

Sabiha Gökçen de taksici kavgası! Savaş alanına döndü: 13 gözaltı 5


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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