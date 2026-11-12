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TBMM’de gergin anlar! Muhalefet milletvekilleri Bakan Tekin’in elini sıkmadı: “Sabaha kadar uyuyamayacağım”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde tansiyon yükseldi. Muhalefet milletvekillerinden bazıları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in elini sıkmayı reddederken, MESEM üzerinden sert tepki gösterdi. Bakan Tekin ise elinin sıkılmaması üzerine “Sabaha kadar uyuyamayacağım elimi sıkmadığınız için. Ben nasıl yaşayacağım acaba!” ifadelerini kullandı.

TBMM’de gergin anlar! Muhalefet milletvekilleri Bakan Tekin’in elini sıkmadı: “Sabaha kadar uyuyamayacağım”
Doğukan Akbayır

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı. Görüşmelere katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e muhalefet milletvekillerinden tepki geldi. Bazı milletvekilleri Tekin ile tokalaşmayı reddetti.

TBMM’de gergin anlar! Muhalefet milletvekilleri Bakan Tekin’in elini sıkmadı: “Sabaha kadar uyuyamayacağım” 1

BAKAN TEKİN’DEN AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU: “ŞOVU DIŞARIDA YAP”

Kendisine tepki gösteren Yeni Parti Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’na yanıt veren Bakan Tekin, “Sana bir şey söyleyeceğim. Şovu dışarıda yap. Sana bir tavsiye vereyim, Aşık Düçari’nin ‘İncidir’ sözünü oku. Ondan sonra yorum yap” ifadelerini kullandı.

TBMM’de gergin anlar! Muhalefet milletvekilleri Bakan Tekin’in elini sıkmadı: “Sabaha kadar uyuyamayacağım” 2

DEM PARTİLİ KEZİBAN KONUKCU’DAN MESEM TEPKİSİ

Görüşmeler sırasında DEM Partili Keziban Konukcu da Bakan Yusuf Tekin’in elini sıkmadı. Konukcu, MESEM’lerde yaşanan çocuk ölümlerine dikkat çekerek Bakan Tekin’e, “İstifa etmelisiniz! MESEM’leri nasıl savunabiliyorsunuz?” sözleriyle tepki gösterdi.

TBMM’de gergin anlar! Muhalefet milletvekilleri Bakan Tekin’in elini sıkmadı: “Sabaha kadar uyuyamayacağım” 3

“ELİMİ SIKMADIĞINIZ İÇİN NASIL UYUYACAĞIM”

Bakan Tekin ise tokalaşmayı reddeden Konukcu’ya, “Ne kadar üzgünüm, ne kadar üzgünüm. Sabaha kadar uyuyamayacağım elimi sıkmadığınız için. Elimi sıkmadığınız için ben nasıl yaşayacağım acaba? Üzüntüden ölürüm” yanıtını verdi.

Görüşmeler sırasında bazı milletvekillerinin de Bakan Tekin’e yönelik, “MESEM’de çocuklar ölüyor, uyumamanız lazım” ifadelerini kullandığı duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
tbmm yusuf tekin
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