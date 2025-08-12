Bursa 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava sıcak ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 27°C, öğle saatlerinde 33°C, akşam saatlerinde 29°C ve gece saatlerinde 24°C civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden 14 km/saat hızla esecek. Nem oranının ise %36 civarında olması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 34°C olacak. 14 Ağustos Perşembe günü sıcaklık yine 34°C civarında kalacak. 15 Ağustos Cuma günü ise 32°C civarında bir hava bekleniyor. Bu süreçte hava genellikle güneşli ve sıcak geçecek.

Bu sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketimi önerilir. Açık renkli ve hafif giysiler giyilmesi önem taşır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde şapka ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanmak, güneş çarpması riskini azaltır. Araç kullanırken klima kullanmak serin kalmaya yardımcı olur. Perşembe günü ani sağanak yağışların etkili olabileceği unutulmamalıdır. Vatandaşların bu duruma hazırlıklı olmaları gerekmektedir.