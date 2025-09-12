HABER

Bursa 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Hazar Gönüllü

Bursa'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 14°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın seyredecek.

13 Eylül Cumartesi günü hava, bulutlu bir başlangıcın ardından güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C civarında kalacak. 14 Eylül Pazar günü de benzer şekilde bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Ardından yine güneşli bir hava hakim olacak. 15 Eylül Pazartesi günü ise hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir üst giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması önerilir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecektir. Aşırı sıcaklardan kaynaklanabilecek sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunması önemlidir.

