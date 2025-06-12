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Bursa 12 Haziran Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli ve açık olacak.

Bursa 12 Haziran Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Bursa'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.

13 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 14 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 26°C civarında kalması bekleniyor. 15 Haziran Pazar günü de hava sıcaklığının 26°C civarında olması öngörülüyor. Tüm bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır ve Bursa'nın tipik yaz havasını gösteriyor.

Bursa'da Haziran ayında ortalama sıcaklık gündüzleri 24.1°C, geceleri ise 15.1°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 59 mm'dir. Nem oranı ise %68 civarındadır. Bu veriler, Haziran ayının Bursa'da genellikle ılıman ve nemli geçtiğini ortaya koyuyor.

Ayrıca, Bursa'da Haziran ayında ortalama 6 yağmurlu gün ve 11 güneşli saat bulunmaktadır. Bu durum, Haziran ayının Bursa'da ılıman ve nemli geçtiğini bir kez daha göstermektedir. Bu verilerin tekrarı, Bursa'nın iklimi hakkında önemli bilgiler sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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