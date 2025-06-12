Bursa 12 Haziran Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 25°C civarında, gece ise 15°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklık, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Bursa'nın tipik yaz havasını yansıtıyor.
13 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselebileceği tahmin ediliyor. 14 Haziran Cumartesi günü ise sıcaklık 26°C civarında kalması bekleniyor. 15 Haziran Pazar günü de hava sıcaklığının 26°C civarında olması öngörülüyor. Tüm bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır ve Bursa'nın tipik yaz havasını gösteriyor.
Bursa'da Haziran ayında ortalama sıcaklık gündüzleri 24.1°C, geceleri ise 15.1°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 59 mm'dir. Nem oranı ise %68 civarındadır. Bu veriler, Haziran ayının Bursa'da genellikle ılıman ve nemli geçtiğini ortaya koyuyor.
Ayrıca, Bursa'da Haziran ayında ortalama 6 yağmurlu gün ve 11 güneşli saat bulunmaktadır. Bu durum, Haziran ayının Bursa'da ılıman ve nemli geçtiğini bir kez daha göstermektedir. Bu verilerin tekrarı, Bursa'nın iklimi hakkında önemli bilgiler sunuyor.
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