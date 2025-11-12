HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 12 Kasım 2025'te hava durumu, sabah hafif yağmurlarla başlayacak. Hava sıcaklıkları 7,1°C ile 11,3°C arasında değişecekken, nem oranı %90 civarında kalacak. Rüzgar hızı ortalama 4,3 km/saat olarak bekleniyor. Önümüzdeki günlerde, 13 Kasım'da sıcaklık 10,7°C ile 17,2°C arasında değişecek. Değişken hava koşullarına karşı tedbir almak, kat kat giyinmek ve yağmurluk bulundurmak öneriliyor.

Bursa 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Bursa'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde hafif çiseleyen yağmurlarla başlayacak. Hava sıcaklıkları 7,1°C ile 11,3°C arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 4,3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:46, gün batımı saati ise 17:49 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları 10,7°C ile 17,2°C arasında olacak. Nem oranı %91 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 1,8 km/saat olarak öngörülüyor. 14 Kasım Cuma günü ise hava sıcaklıkları 5°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %69 seviyelerinde bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 6°C ile 18°C arasında olacak. Nem oranı %49 seviyelerinde tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği unutulmamalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların önlem alması önerilir. Rüzgar hızının düşük olduğu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptıTSK birlikleri, NATO tatbikatı için Kapıkule'den çıkış yaptı
Fırından para çalan iki şüpheli tutuklandıFırından para çalan iki şüpheli tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.