Bursa 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde hafif çiseleyen yağmurlarla başlayacak. Hava sıcaklıkları 7,1°C ile 11,3°C arasında değişecek. Nem oranı %90 civarında olacak. Rüzgar hızı ortalama 4,3 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:46, gün batımı saati ise 17:49 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 13 Kasım Perşembe günü hava sıcaklıkları 10,7°C ile 17,2°C arasında olacak. Nem oranı %91 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 1,8 km/saat olarak öngörülüyor. 14 Kasım Cuma günü ise hava sıcaklıkları 5°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı %69 seviyelerinde bekleniyor. 15 Kasım Cumartesi günü hava sıcaklıkları 6°C ile 18°C arasında olacak. Nem oranı %49 seviyelerinde tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceği unutulmamalıdır. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalıdır. Yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde dikkatli olunmalıdır. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların önlem alması önerilir. Rüzgar hızının düşük olduğu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır.