Büyükçekmece'deki adli emanet soygununda yeni detaylar: Altınları paraya çevirip galeri açmışlar!

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan, İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyaları çalıp, İngiltere'ye kaçan adli emanet memuru hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Soygunun başında, Ağrı'da bir şahsın olduğu ve soygunda ele geçirilen altınları paraya çevirerek oto galeri açtığı ortaya çıktı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirilmişti. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan zimmet görevlileri Erdal Timurtaş'ın 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ADLİ EMANETTEN ÇALDIKLARI ALTINLARI PARAYA ÇEVİRİP GALERİ AÇMIŞLAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında, firari zimmet memuru Erdal T.'nin, içi siyah poşet dolu bir alışveriş arabası adliyeden çıkardığı, elinde içi poşet dolu araba ile adliyenin karşısında bulunan meydana yöneldiği, bir süre sonra eli boş olarak adliyeye geri geldiği anlar yer aldı. Adliyenin bir başka bölümünde yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde ise, Erdal Timurtaş'ın adliyenin önüne gelen lüks bir aracın içerisinde ki iki kadına, içerisinde nakde çevrilen paralar olduğu düşünülen çantayı teslim ettiği ve şüpheli Timurtaş'ın araca el sallayıp, uzaklaştığı anlar yer aldı.

SOYGUNDA AZMETTİRİCİNİN AĞRI'DA SAKLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 16'ya yükseldiği öğrenilirken, adliyeden çalınan altınların bir kısmının paraya çevrilerek galeri açıldığı ortaya çıktı. Galeriye düzenlenen operasyonla da toplam 16 araca el konuldu. Ayrıca, Erdal Timurtaş'ın ise tüm mal varlıklarına ve banka hesaplarına tedbir uygulandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın organize bir şekilde gerçekleştiği ihtimali üzerine çalışmaları sürüyor.

Yapılan incelemeler sonucunda, soygunun başında Celali M.S. isimli şahsın olduğu, soyguna Erdal Timurtaş'ı onun azmettirdiği, terör örgütü bağlantılı olduğu ve Ağrı Doğubeyazıt'ta saklandığı ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı ortaya çıktı.

07 Ocak 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
