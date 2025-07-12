Bursa 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek ise 29°C civarında seyredecek. 13 Temmuz Pazar günü sıcaklıklar 14°C ile 31°C arasında, 14 Temmuz Pazartesi günü 15°C ile 32°C arasında olacak. 15 Temmuz Salı günü hava sıcaklıkları 15°C ile 32°C arasında değişecek.

Bu dönemde yüksek hava sıcaklıkları, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Sıcak havalarda vücut ısısının hızla yükselmesi baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar bol su içmeli, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Mümkünse güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak önemlidir.

Yüksek sıcaklıklar hava kalitesini de olumsuz etkileyebilir. Sıcak hava, hava kirliliğinin artmasına neden olabilir. Bu durum, solunum yolu rahatsızlığı olanlar için risk oluşturur. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak, evde kalmak daha sağlıklı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar su kaynaklarının azalmasına ve kuraklık riskinin artmasına yol açabilir. Su tasarrufu yapmak, gereksiz su kullanımından kaçınmak ve su kaynaklarını korumak bireysel ve toplumsal bir sorumluluktur.

Bursa'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek olması bekleniyor. Kişisel sağlık ve çevre koruması için gerekli önlemleri almak önemlidir. Bu, hem kendi sağlığımızı hem de çevremizi korumak adına gereklidir.