Bursa 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34°C'ye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 26°C civarına düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde ise hava sıcaklığının 24°C civarında olması öngörülüyor.

Perşembe günü hava sıcaklığının 34°C civarında olması bekleniyor. Cuma günü sıcaklık 33°C'ye düşecek. Cumartesi günü hava sıcaklığının 32°C civarında olması öngörülüyor.

Bu sıcak günlerde, güneşe doğrudan maruz kalmamak önemlidir. Bol su içmek de önem taşımaktadır. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmelidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirilmelidir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Hafif yiyecekler tüketilmeli ve araç kullanırken klima kullanarak serin kalmak faydalı olacaktır.