Bursa 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu serin ve genellikle bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 18°C civarında seyrederken, akşam saatlerinde 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, hava hissini etkileyebilir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek ve su tüketimine dikkat etmek önemlidir.

Çiğdem Sevinç

Bursa'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklık 18°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklığın 14°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 14 Ekim Salı günü, bulutlu bir başlangıç olacak. Ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor. 15 ve 16 Ekim Çarşamba ve Perşembe günlerinde kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 16-17°C arasında olacak. Gece sıcaklık ise 7°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları serinlik hissi yaratabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu daha belirgin olacak. Gün içinde güneşli saatlerde hafif bir serinlik hissedilebilir. Bu nedenle, sabah ve akşamları kat kat giyinmek önemli. Gün içinde ise hava durumuna göre katmanları çıkarıp giymek faydalı olacaktır.

Nem oranının yüksek olması terlemeyi artırabilir. Bu nedenle su tüketimine özen göstermek önemlidir. Nemli ortamlardan uzak durmak da sağlığınız açısından faydalıdır. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de önemlidir.

