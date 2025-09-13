Bursa 13 Eylül Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 13 Eylül 2025 Cumartesi günü hava yer yer bulutlu, ardından güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 26°C, gece ise en düşük 13°C civarında seyredecek. Pazar günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 27°C'ye kadar yükselebilir. Pazartesi günü hava daha çok bulutlu olacak ve sıcaklıklar 24°C civarında kalacak. Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Bu dönemde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Gündüzleri sıcaklıklar rahat bir seviyede olacak.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gündüzleri hafif ve rahat kıyafetler tercih edilebilir. Serinlik nedeniyle özellikle çocuklar ve yaşlılar için uygun giyinmek önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir.