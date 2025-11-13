HABER

Bursa 13 Kasım Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 13 Kasım 2025 tarihinde hava durumu, sabah hafif yağmurla başlayacak ve gün boyunca yüksek nem oranı hissedilecek. Sıcaklık, sabah 10°C ile öğle saatlerinde 17°C arasında değişecek. Rüzgar, güneydoğudan eserek saatte 6 km hıza ulaşacak. Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu hava hakim olacakken, Pazar az bulutlu ve güneşli bir gün bekleniyor. Bu süreçte uygun giyinmek, konforu artıracak.

Çiğdem Sevinç

Bursa'da 13 Kasım 2025 Perşembe günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurla başlayacak. Gün boyunca nem oranı yüksek olacak. Sıcaklık sabah 10°C civarında başlayacak. Öğleden sonra sıcaklık 17°C'ye yükselecek. Rüzgar güneydoğu yönünden esmesi bekleniyor. Hızı saatte 6 km olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik olacağı düşünülmüyor. 14 ve 15 Kasım Cuma ile Cumartesi günleri parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar 4°C ile 16°C arasında değişecek. 16 Kasım Pazar günü az bulutlu ve güneşli hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C'ye kadar çıkacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam serin havaya karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Su geçirmez mont veya yağmurluk bulundurmak önem taşır. Yüksek nem oranı nedeniyle pamuklu ve nefes alan kumaşlar tercih edilmelidir. Rüzgarın etkisini azaltmak için suya dayanıklı ayakkabılar seçmek akıllıca olacaktır. Ayrıca şemsiye taşımak da yararlı olacaktır. Bu önlemler gün boyunca konforlu ve kuru kalmanızı sağlar.

