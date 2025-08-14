Bursa 14 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 14 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklığın 15°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden hafif esmesi öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cuma günü sıcaklık 31°C, 16 Ağustos Cumartesi günü 30°C, 17 Ağustos Pazar günü ise 28°C civarında olacak. Rüzgarın hafif esmeye devam etmesi bekleniyor.

Bu sıcak günlerde, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih edilmesi faydalıdır. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek serinlemenize yardımcı olur. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Hafif yiyecekler tüketmek sağlığınızı korumaya destek olur. Araç kullanırken klima kullanarak serin kalmanız önerilir.