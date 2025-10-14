HABER

Bursa 14 Ekim Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

14 Ekim 2025 Salı günü Bursa’da hava durumu 11°C ile başlayacak ve gün içinde 20°C’ye yükselecek. Sabah %91, öğleden sonra %70 nem oranı bekleniyor. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 6 km hızla esecek. Hafta boyunca hava koşullarında yağmur geçişleri, bulutlu günler ve sıcaklık artışları gözlemlenecek. Hava durumuna uygun giyinmek, trafik ve yol koşullarını dikkate almak önem taşımaktadır.

Ufuk Dağ

14 Ekim 2025 Salı günü Bursa'da hava durumu, sabah saatlerinde 11°C civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 20°C'ye yükselecek. Nem oranı sabah %91 seviyelerine çıkacak. Öğleden sonra nem oranı %70'ye gerileyecek. Rüzgar güneybatı yönünden eserek saatte 6 km hız yapacak.

Hafta boyunca hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 15 Ekim Çarşamba günü yağmur geçişleri olacağı tahmin ediliyor. 16 Ekim Perşembe günü bulutlu bir hava hakim olacak. 17 Ekim Cuma günü hava daha da ısınacak. Bu gün sıcaklık 20°C’ye ulaşacak. 18 Ekim Cumartesi günü yağışların tekrar başlaması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanmak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların artacağı günlerde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Hava koşullarına göre plan yaparken trafik ve yol koşullarını göz önünde bulundurmak gerekir.

hava durumu Bursa
