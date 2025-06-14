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Bursa 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 14 Haziran Cumartesi hava durumu açık ve güneşli olacak.

Bursa 14 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 14 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında hissedilecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 15 Haziran Pazar günü de hava güneşli kalacak. Sıcaklık bu gün 23°C civarında olacak. 16 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 24°C'ye yükselecek. Hava bol güneş ışığı altında geçecek. 17 Haziran Salı günü sıcaklık 27°C olacak. Parlak güneş ışığı devam edecek. 18 Haziran Çarşamba günü sıcaklık 29°C'ye yükselecek. Hava, parlak güneş ışığı altında kalacak. 19 Haziran Perşembe günü sıcaklık 28°C, 20 Haziran Cuma günü ise 33°C'ye ulaşacak. Parlak güneş ışığı bu gün de devam edecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları giderek artacak. Özellikle 20 Haziran Cuma günü 33°C'ye ulaşacak. Yüksek sıcaklıklarda, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken dikkatli olunması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek, sıcak çarpması riskini azaltabilir. Ayrıca, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılması önerilir.

Sıcaklıkların artmasıyla hava kalitesinin de etkilenebileceği unutulmamalıdır. Özellikle hassas bünyeler, yüksek sıcaklık ve nem oranlarından olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle, hava kalitesinin düşük olduğu günlerde, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olan kişilerin dışarıda bulunmamaları veya koruyucu önlemler almaları faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların su kaynakları üzerinde baskı oluşturabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir. Su seviyelerinin düşebileceği dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, suyun tasarruflu kullanılması hem kişisel hem de çevresel açıdan önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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