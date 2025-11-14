Bursa 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 14 Kasım 2025 Cuma günü sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bu yağmurlar gün boyunca devam edecek. Sıcaklık 5.7°C ile 9°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı 11.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:48’dir. Gün batımı ise 17:47’dir.

Cumartesi günü hava puslu ve güneşli bir şekilde devam edecek. Sıcaklık 0°C ile 14°C arasında seyreder. Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 3°C ile 16°C arasında bekleniyor. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 8°C ile 19°C arasında olacak. Hava çok bulutlu olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek ve nem oranı yüksek kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığına karşı dikkatli olunmalıdır. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Gerekirse şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanılabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda geçirilen süre kısıtlanmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.