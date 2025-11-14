HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hafif yağmur bekleniyor, sıcaklık 5.7°C ile 9°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında kalacak. Cumartesi günü hava puslu ve güneşli olacak, sıcaklık 0°C ile 14°C arasında seyredecek. Pazar günü hava ısınacak, sıcaklık 3°C ile 16°C arasında bekleniyor. Pazartesi günü ise 8°C ile 19°C arasında bir sıcaklık öngörülüyor. Soğuk havalar için önlemler almak önemli.

Bursa 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da 14 Kasım 2025 Cuma günü sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Bu yağmurlar gün boyunca devam edecek. Sıcaklık 5.7°C ile 9°C arasında değişmesi öngörülüyor. Nem oranı %80 civarında olacak. Rüzgar hızı 11.9 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:48’dir. Gün batımı ise 17:47’dir.

Cumartesi günü hava puslu ve güneşli bir şekilde devam edecek. Sıcaklık 0°C ile 14°C arasında seyreder. Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 3°C ile 16°C arasında bekleniyor. Çok bulutlu bir hava hakim olacak. Pazartesi günü sıcaklıklar 8°C ile 19°C arasında olacak. Hava çok bulutlu olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşecek ve nem oranı yüksek kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk algınlığına karşı dikkatli olunmalıdır. Sıcak tutan giysiler tercih edilmelidir. Gerekirse şemsiye veya su geçirmez ayakkabılar kullanılabilir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda geçirilen süre kısıtlanmalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı yürek burktu!Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı yürek burktu!
Rojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! Baba Nizamettin Kabaiş açıkladıRojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! Baba Nizamettin Kabaiş açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.