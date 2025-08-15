Bursa 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 21°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 18 km hızla esmesi öngörülüyor.

16 Ağustos Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 30°C civarında olacak. 17 Ağustos Pazar günü güneşli hava devam edecek. Sıcaklık 29°C seviyelerinde kalacak. 18 Ağustos Pazartesi günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında olacak.

Bu sıcak günlerde güneşe doğrudan maruz kalmamak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, gölgelik alanlarda vakit geçirmek serin kalmanıza yardımcı olacaktır. Araç kullanırken klima kullanarak serin kalmak faydalı olacaktır.