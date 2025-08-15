HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 32°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklığın 21°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 18 km hızla esmesi öngörülüyor.

16 Ağustos Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 30°C civarında olacak. 17 Ağustos Pazar günü güneşli hava devam edecek. Sıcaklık 29°C seviyelerinde kalacak. 18 Ağustos Pazartesi günü hava yine güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında olacak.

Bu sıcak günlerde güneşe doğrudan maruz kalmamak önemlidir. Bol su tüketmek de gereklidir. Açık renkli ve hafif giysiler tercih etmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak, gölgelik alanlarda vakit geçirmek serin kalmanıza yardımcı olacaktır. Araç kullanırken klima kullanarak serin kalmak faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Ankara! Trafik magandası tartıştığı araca kılıç çektiYer: Ankara! Trafik magandası tartıştığı araca kılıç çekti
Malatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralıMalatya’da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Aynı marka yine domuz eti! İkinci kez yakalandı

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından 'Allah'a havale ediyorum' diyerek görevinden istifa etti

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Aktürkoğlu'nda gece yarısı rota değişti! Süper Lig devi devrede...

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Gişelerde feci kaza: Üst düzey yönetici hayatını kaybetti

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Naci Görür, 'İstediğiniz kadar dua edin' diyerek uyardı! İstanbul'un en riskli yerini açıkladı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için 'sarı' alarm!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.