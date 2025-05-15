HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gün boyunca orta kuvvetli yağmurlar ile geçecek.

Bursa 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gün boyunca orta kuvvetli yağmurlar ile geçecek. Sıcaklık 19.4°C ile 24.2°C arasında değişecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 15.1 km/saat tahmin ediliyor. Bu koşullar, hafif yağmurlu ve serin bir günü işaret ediyor.

16 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 19.8°C ile 24.7°C arasında olacak. Bu gün ara ara orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 19.2°C ile 23.8°C arasında değişecek. 18 Mayıs Pazar günü de orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar devam edecek. Bu günlerde sıcaklıklar 18.1°C ile 22.6°C arasında olacak. Yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Bu hava koşulları altında, dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak, araç kullanırken dikkatli olunması önemlidir. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Evde kalanlar için, nem oranının yüksek olması nedeniyle odaların iyi havalandırılması ve nemlendiricilerin kullanılması, iç mekan konforunu artıracaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışıAK Parti'den ihraç edilen isimden 'siyasi kumpas' çıkışı
Afyonkarahisar’da tarihi eserler için düğmeye basıldıAfyonkarahisar’da tarihi eserler için düğmeye basıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Herkes o anları konuşuyor! Galatasaraylı isim Hacıosmanoğlu'nun elini sıkmayı reddetti

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

Sayıştay memura verilen o para için harekete geçti! Ödemeyene haciz gelecek

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

AK Parti'den istifa eden Ahmet Zenbilci partisine geri döndü!

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Dünya nefesini tuttu, gözünü İstanbul'a çevirdi! İşte kritik zirvenin yeri ve saati

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Silah bırakma sonrası o suçlar için harekete geçildi! Tahliyelerin önünü açacak gelişme

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

Eşini ve 2 çocuğunu kaybetmişti! Mide bulandıran 'ilaç' detayı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.