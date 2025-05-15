Bursa 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, gün boyunca orta kuvvetli yağmurlar ile geçecek. Sıcaklık 19.4°C ile 24.2°C arasında değişecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 15.1 km/saat tahmin ediliyor. Bu koşullar, hafif yağmurlu ve serin bir günü işaret ediyor.

16 Mayıs Cuma günü hava sıcaklıkları 19.8°C ile 24.7°C arasında olacak. Bu gün ara ara orta kuvvetli yağmurlar bekleniyor. 17 Mayıs Cumartesi günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 19.2°C ile 23.8°C arasında değişecek. 18 Mayıs Pazar günü de orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar devam edecek. Bu günlerde sıcaklıklar 18.1°C ile 22.6°C arasında olacak. Yağışların artması ve sıcaklıkların düşmesi bekleniyor.

Bu hava koşulları altında, dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında şemsiye veya yağmurluk bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini göz önünde bulundurarak, araç kullanırken dikkatli olunması önemlidir. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle, sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler tercih edilmelidir. Evde kalanlar için, nem oranının yüksek olması nedeniyle odaların iyi havalandırılması ve nemlendiricilerin kullanılması, iç mekan konforunu artıracaktır.