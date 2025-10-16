Bursa 16 Ekim Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 16 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde 8°C civarında olacak. Gün içinde sıcaklık 19°C'ye kadar yükselecek. Az bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Nem oranı %46 seviyesinde. Rüzgar hızı ise 10.3 km/saat olarak tahmin ediliyor.

17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11.5°C ile 18.6°C arasında değişecek. Nem oranı %55 olacak. Rüzgar hızı 8.1 km/saat olarak öngörülüyor.

18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava kapalı ve bulutlu bir görünüm sergileyecek. Sıcaklıklar 10.3°C ile 12.8°C arasında seyredecek. Nem oranı %96 seviyesine çıkacak. Rüzgar hızı 7.4 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde daha serin hava koşulları görülecek. Kat kat giyinmek ve yanınızda bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranları nedeniyle sabah saatlerinde sisli koşullar oluşabilir. Trafikte dikkatli olunması önemlidir.