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Bursa 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 16 Haziran Pazartesi hava durumu güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 16 Haziran Pazartesi 2025 günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklık 24°C civarlarında, gece ise 9°C civarlarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor.

17 Haziran Salı'dan itibaren hava koşullarında değişiklik bekleniyor. Salı günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklık gündüz 27°C, gece ise 13°C civarında olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri de benzer yağışlı koşullar devam edecek. Cuma günü yağışlar ara ara orta kuvvette olacak. Cumartesi ve Pazar günleri ise bölgesel düzensiz yağmurlar görülecek.

Hava koşullarındaki ani değişiklikler, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli. Yağışların yoğun olacağı günlerde dışarıda vakit geçirenlerin uygun kıyafetler giymesi önem taşıyor. Ayrıca, yağışların yol koşullarını olumsuz etkileyebileceğini unutmamak gerekir. Araç kullanırken dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.

Gündüz sıcaklıkların 27°C civarında, gece ise 13°C civarında olması bekleniyor. Gündüzleri hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir. Gece saatlerinde serinlik olabileceğinden, yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmez dış giyim ürünleri kullanmak, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır.

16 Haziran Pazartesi günü Bursa'da hava güneşli ve sıcak olacak. Takip eden günlerde yağışların artması bekleniyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, hem gündüz hem de gece saatlerinde rahat ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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