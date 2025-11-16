Bursa 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde yer yer sisli ve hafif yağmurlu bekleniyor. Öğleden sonra ise daha ılık ve kuru hava olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar sabah erken saatlerde 5°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde 16–19°C arasında olması öngörülüyor. Nem oranı %44 ile %89 arasında değişecek. Rüzgarın hızı ise 4–6 km/sa olacak şekilde hafif esmesi bekleniyor.

17 Kasım Pazartesi günü de parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. Sıcaklıkların 6°C ile 24°C arasında değişmesi öngörülüyor. 18 Kasım Salı günü yine parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Bu gün en düşük sıcaklık 9°C olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 25°C olacak. 19 Kasım Çarşamba günü de benzer şekilde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava hakim olacak. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak önem kazanıyor. Öğle saatlerinde daha ılık havalar bekleniyor. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak iyi bir seçenek. Nem oranının değişkenlik göstermesi göz önünde bulundurulmalı. Nemli havalarda terlemekten kaçınmak için nefes alabilir kumaşlar tercih edilebilir. Rüzgar hafif eseceği için açık hava etkinlikleri planlanırken uygun kıyafetler seçilmesi öneriliyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini hatırlamak önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı gerektiğinde güncellemek ve esnek olmak iyi bir yöntem. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı tedbirli olmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.