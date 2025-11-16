HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu serin ve yağışlı bir şekilde başlayacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 5°C civarında seyrediyor. Öğle saatlerinde ise 16–19°C arasında bir sıcaklık bekleniyor. 17 Kasım'da parçalı bulutlu hava ile sıcaklıklar 6°C ile 24°C arasında değişecek. Dışarıda kat kat giyinmek, rüzgar nedeniyle ceket bulundurmak önem taşıyor. Güncel hava durumu takip edilmeli, planlara esneklik kazandırılmalı.

Bursa 16 Kasım Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 16 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde yer yer sisli ve hafif yağmurlu bekleniyor. Öğleden sonra ise daha ılık ve kuru hava olması tahmin ediliyor. Sıcaklıklar sabah erken saatlerde 5°C civarında seyredecek. Öğle saatlerinde 16–19°C arasında olması öngörülüyor. Nem oranı %44 ile %89 arasında değişecek. Rüzgarın hızı ise 4–6 km/sa olacak şekilde hafif esmesi bekleniyor.

17 Kasım Pazartesi günü de parçalı bulutlu bir hava gözlemlenecek. Sıcaklıkların 6°C ile 24°C arasında değişmesi öngörülüyor. 18 Kasım Salı günü yine parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Bu gün en düşük sıcaklık 9°C olarak tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık ise 25°C olacak. 19 Kasım Çarşamba günü de benzer şekilde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava hakim olacak. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmak önem kazanıyor. Öğle saatlerinde daha ılık havalar bekleniyor. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde katları çıkarmak iyi bir seçenek. Nem oranının değişkenlik göstermesi göz önünde bulundurulmalı. Nemli havalarda terlemekten kaçınmak için nefes alabilir kumaşlar tercih edilebilir. Rüzgar hafif eseceği için açık hava etkinlikleri planlanırken uygun kıyafetler seçilmesi öneriliyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini hatırlamak önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı gerektiğinde güncellemek ve esnek olmak iyi bir yöntem. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı tedbirli olmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İSKİ'den 'çamurlu su' açıklamasıİSKİ'den 'çamurlu su' açıklaması
Otostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralıOtostopla bindiği araç mezarı oldu: 1 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

Ersan Şen: İBB iddianamesi boş değil, kabul edilmeli

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.