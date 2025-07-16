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Bursa 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Bursa 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise sıcaklık 21°C civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %24 ile %60 arasında değişecek. Rüzgar ortalama 19 km/s hızla esecek.

Perşembe günü sıcaklıklar biraz daha artacak. 37°C'ye ulaşması bekleniyor. Cuma günü de benzer şekilde 37°C civarında sıcaklıklar görülecek. Cumartesi günü sıcaklıklar 35°C'ye düşecek. Ancak hala yüksek kalacak. Pazar günü de sıcaklıklar 34°C civarında olacak.

Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı hale gelebilir. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de gereklidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları önerilmektedir.

Açık alanda çalışanların bu sıcaklıklara karşı dikkatli olmaları gerekmektedir. Güneş çarpmasına karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Dışarı çıkışları sabah erken saatlere veya akşam serinliğine bırakmak faydalı olacaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Bu dönemde, sağlık ve güvenliğiniz için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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