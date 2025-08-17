Bursa 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıkların 29°C ile 16°C arasında değişmesi öngörülüyor. Pazartesi günü, bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Sıcaklıklar 28°C ile 13°C arasında olacak. Salı ve Çarşamba günleri de güneşli ve sıcak geçecek. Her iki gün için en yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 14°C ile 15°C arasında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı anlamına geliyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri gerekir. Açık renkli, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Şapka ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanımı da önerilir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Araç kullananların, trafikte yoğun saatlerde klimayı etkin kullanmaları önemlidir. Araç içindeki sıcaklıklar dış ortamdan daha yüksek olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak büyük önem taşır.

Ani su baskınlarına neden olabilecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Dış mekânda zaman geçirenlerin yağmura karşı önlem almaları önemlidir. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekmektedir.