HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da, 17 Ağustos 2025 Pazar günü bol güneş ışığı bekleniyor.

Bursa 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıkların 29°C ile 16°C arasında değişmesi öngörülüyor. Pazartesi günü, bulutların arasından güneş ara ara görünecek. Sıcaklıklar 28°C ile 13°C arasında olacak. Salı ve Çarşamba günleri de güneşli ve sıcak geçecek. Her iki gün için en yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık ise 14°C ile 15°C arasında tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek olacağı anlamına geliyor.

Sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmeleri gerekir. Açık renkli, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Şapka ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanımı da önerilir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Araç kullananların, trafikte yoğun saatlerde klimayı etkin kullanmaları önemlidir. Araç içindeki sıcaklıklar dış ortamdan daha yüksek olabilir. Bu nedenle dikkatli olmak büyük önem taşır.

Ani su baskınlarına neden olabilecek gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Dış mekânda zaman geçirenlerin yağmura karşı önlem almaları önemlidir. Ayrıca ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çanakkale'de yangın devam ediyor! Yeni açıklama geldi... İkinci bir duyuruya kadar girişler durdurulduÇanakkale'de yangın devam ediyor! Yeni açıklama geldi... İkinci bir duyuruya kadar girişler durduruldu
50'den fazla yerde devam ediyor!50'den fazla yerde devam ediyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

Milyonlarca memur yarın iş bırakacak!

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu sessizliğin bozdu! CHP'yi kızdıracak sözler: 'Söylemezsem içimde kalır'

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinlik çok konuşuldu

Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi! Gelinlik çok konuşuldu

Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Aziz Yıldırım, İTÜ'ye Deprem Araştırma Gemisi bağışladı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

Evinde bıçaklanmış halde bulunmuştu! 16 yaşındaki Hatice’nin katil zanlısı akrabası çıktı

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02'de hayat bir kez daha durdu

17 Ağustos depreminin üzerinden 26 yıl geçti! Saat 03.02'de hayat bir kez daha durdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.