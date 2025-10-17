Bursa 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu değişken bulutluluk gösterecek. Sıcaklık 21°C, düşük sıcaklık ise 11°C olacak. Nem oranı %55 civarında. Rüzgar hızı 8.1 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:16’da, gün batımı ise 18:21’de gerçekleşecektir.

Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 12°C arasında değişecek. Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 9°C arasında seyredecek. Pazartesi günü bulutlar arasında güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Plan yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle Pazar ve Pazartesi günlerinde hafif yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olmanızda yarar var.

Hava koşullarına bağlı olarak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek ve yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak olası rahatsızlıkların önüne geçebilir. Planların esnek olması, hava koşullarının değişkenliği nedeniyle önemli bir noktadır.