HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu değişken bulutluluk ile geçecek. Sıcaklık en yüksek 21°C, en düşük 11°C olacak. Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacakken, Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Bu süreçte hava koşulları değişkenlik gösterecek. Plan yaparken esnek olmanız ve katalog giyinmeniz, rahatsızlıklardan korunmanıza yardımcı olabilir.

Bursa 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da 17 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu değişken bulutluluk gösterecek. Sıcaklık 21°C, düşük sıcaklık ise 11°C olacak. Nem oranı %55 civarında. Rüzgar hızı 8.1 km/saat şeklinde tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:16’da, gün batımı ise 18:21’de gerçekleşecektir.

Cumartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 12°C arasında değişecek. Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 15°C ile 9°C arasında seyredecek. Pazartesi günü bulutlar arasında güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 13°C ile 8°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Plan yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle Pazar ve Pazartesi günlerinde hafif yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olmanızda yarar var.

Hava koşullarına bağlı olarak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek ve yağmurluk ya da şemsiye bulundurmak olası rahatsızlıkların önüne geçebilir. Planların esnek olması, hava koşullarının değişkenliği nedeniyle önemli bir noktadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladıSırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladı
Lise öğrencisi kazada yaralandıLise öğrencisi kazada yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.