Bursa 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde 25°C, gece ise 15°C civarında bekleniyor. Gün boyunca açık ve güneşli hava hakim. Nem oranı %69. Rüzgar hızı 11 km/saat. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek.

18 Eylül Perşembe günü, hava durumu benzer olacak. Sabah saatlerinde 25°C, gece ise 15°C civarında sıcaklık bekleniyor. Gün açık ve güneşli geçecek. Nem oranı %70. Rüzgar hızı yine 11 km/saat. Güney yönünden esecek.

19 Eylül Cuma günü, hava durumu yine aynı. Sabah saatlerinde 25°C, gece ise 15°C civarında kalacak. Açık ve güneşli bir hava hâkim olacak. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 11 km/saat, bu kez güneydoğu yönünden esecek.

20 Eylül Cumartesi günü hava durumu değişecek. Sabah saatlerinde 24°C, gece ise 14°C civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %73. Rüzgar hızı 11 km/saat, güneydoğu yönünden esecek.

21 Eylül Pazar günü, hava durumu yağmurlu bir şekilde devam edecek. Sabah saatlerinde 23°C, gece ise 14°C civarında olacak. Nem oranı %76. Rüzgar hızı 11 km/saat, güneydoğu yönünden esecek.

22 Eylül Pazartesi günü, yağmurlu hava sürecek. Sabah saatlerinde 22°C, gece ise 13°C civarında bekleniyor. Nem oranı %74. Rüzgar hızı 11 km/saat, güneydoğu yönünden esecek.

23 Eylül Salı günü, hava durumu yine yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde 22°C, gece ise 13°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %76. Rüzgar hızı 10 km/saat, güney yönünden esecek.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmayı unutmayın. Ayrıca, yoğun yağışlarda trafikte dikkatli olunması ve su birikintilerinden uzak durulması önemlidir.