HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak.

Bursa 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Bursa'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde 25°C, gece ise 15°C civarında bekleniyor. Gün boyunca açık ve güneşli hava hakim. Nem oranı %69. Rüzgar hızı 11 km/saat. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek.

18 Eylül Perşembe günü, hava durumu benzer olacak. Sabah saatlerinde 25°C, gece ise 15°C civarında sıcaklık bekleniyor. Gün açık ve güneşli geçecek. Nem oranı %70. Rüzgar hızı yine 11 km/saat. Güney yönünden esecek.

19 Eylül Cuma günü, hava durumu yine aynı. Sabah saatlerinde 25°C, gece ise 15°C civarında kalacak. Açık ve güneşli bir hava hâkim olacak. Nem oranı %71. Rüzgar hızı 11 km/saat, bu kez güneydoğu yönünden esecek.

20 Eylül Cumartesi günü hava durumu değişecek. Sabah saatlerinde 24°C, gece ise 14°C civarında olacak. Yağmurlu bir hava bekleniyor. Nem oranı %73. Rüzgar hızı 11 km/saat, güneydoğu yönünden esecek.

21 Eylül Pazar günü, hava durumu yağmurlu bir şekilde devam edecek. Sabah saatlerinde 23°C, gece ise 14°C civarında olacak. Nem oranı %76. Rüzgar hızı 11 km/saat, güneydoğu yönünden esecek.

22 Eylül Pazartesi günü, yağmurlu hava sürecek. Sabah saatlerinde 22°C, gece ise 13°C civarında bekleniyor. Nem oranı %74. Rüzgar hızı 11 km/saat, güneydoğu yönünden esecek.

23 Eylül Salı günü, hava durumu yine yağmurlu olacak. Sabah saatlerinde 22°C, gece ise 13°C civarında tahmin ediliyor. Nem oranı %76. Rüzgar hızı 10 km/saat, güney yönünden esecek.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmayı unutmayın. Ayrıca, yoğun yağışlarda trafikte dikkatli olunması ve su birikintilerinden uzak durulması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yardımcısını ziyaret eden CHP'li Abdurrahman Tutdere'den AK Parti'ye geçiyor iddialarına yanıtBakan Yardımcısını ziyaret eden CHP'li Abdurrahman Tutdere'den AK Parti'ye geçiyor iddialarına yanıt
Yakınlarından 15 milyon lira fidye istemişlerdi: İzmir'den İstanbul'a kaçırılan iş insanı kurtarıldı!Yakınlarından 15 milyon lira fidye istemişlerdi: İzmir'den İstanbul'a kaçırılan iş insanı kurtarıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.