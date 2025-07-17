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Bursa 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Bursa 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, sıcak ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 16°C'ye kadar düşecektir. Nem oranı %41 ile %64 arasında değişecek. Rüzgar hızı ortalama 12 km/saat olarak ölçülecektir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 18 Temmuz Cuma günü hava sıcaklığının 32°C, 19 Temmuz Cumartesi günü 32°C ve 20 Temmuz Pazar günü 32°C civarında olması öngörülüyor. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Gece sıcaklıkları 16°C ile 22°C arasında değişecektir.

Bu sıcak hava koşulları, açık alanda çalışanlar ve yaşlılar için risk oluşturabilir. Güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarından korunmak için bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Ayrıca, güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmak ve şapka takmak da faydalıdır. Sıcak havalarda, çocuklar ve yaşlılar serin ve gölgeli ortamlarda bulunmalıdır. Bu, aşırı sıcaklardan korunmalarına yardımcı olacaktır.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Bu dönemde vatandaşların sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almaları önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmak gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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