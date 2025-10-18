HABER

Bursa 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu genel olarak bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 14-17°C arasında seyrederken, yüksek nem oranı serin bir hava hissi yaratabilir. Rüzgarın saatte 7-12 kilometre arasında eseceği öngörülüyor. Pazar günü yağmur devam edeceği için yanınızda şemsiye bulundurmak önemli. Kapalı alan etkinlikleri için hava durumu kontrol edilmeli. İşte detaylar...

Bursa'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava genellikle bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14-17°C arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması bekleniyor. Rüzgarın saatte 7-12 kilometre arasında eseceği öngörülüyor. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serin bir hava hissi yaratabilir.

Pazar günü, 19 Ekim 2025'te hafif yağmurlar devam edecek. Sıcaklıklar 14-17°C civarında seyredecek. Pazartesi günü, 20 Ekim 2025'te hava koşulları benzerlik gösterecek. Sıcaklıkların 17-20°C arasında olması bekleniyor. Salı günü, 21 Ekim 2025'te hava şartları daha stabil hale gelecek. Sıcaklık 18-21°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde serin hava koşulları olabilir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Yağmur ihtimali nedeniyle yanınızda bir şemsiye bulundurmak önemlidir. Ani yağışlardan korunmaya yardımcı olabilir. Nem oranının yüksek olması, astım veya alerji olanlar için rahatsız edici olabilir. Bu nedenle, tedavi planlarına uygun hareket etmek önemlidir.

Rüzgarın hafif olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunuyor. Ancak, yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Su kaybını önlemek için yeterli miktarda su içmek önemlidir. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle, esnek olmanız faydalı olacaktır. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmenizde yarar var.

