Bursa 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu yer yer sağanak yağışlarla birlikte geçecektir. Gündüz hava sıcaklığının 18°C civarında olması beklenmektedir. Gece ise sıcaklık 6°C’ye düşmesi öngörülmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 18°C ile 23°C arasında değişmektedir. Örneğin, 19 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığının 23°C olması, 20 Mayıs Salı günü ise 21°C’ye yükselebileceği düşünülmektedir. 21 Mayıs Çarşamba günü hava sıcaklığı 25°C’ye kadar çıkabilir.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceği tahmin edilmektedir. Yağışların artma ihtimali bulunmaktadır. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu düzenli takip etmeleri önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olacaktır.