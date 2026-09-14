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Doktorluktan men edilince gündem olmuştu! Larin Kayataş gözaltına alındı

"Ailem Güvende" operasyonları kapsamında Larin Kayataş takma adlı Toprak Cingöz gözaltına alındı. Cingöz, daha önce doktorluk mesleğinden men edildiği, daha sonra geri döndüğü haberleriyle gündeme gelmişti.

Doktorluktan men edilince gündem olmuştu! Larin Kayataş gözaltına alındı

Hafta sonu 5 il merkezli ve 15 ili kapsayan "Ailem Güvende" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildi.

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İstanbul’da 38 adresin yanı sıra 10 işletme ve 6 dernek olmak üzere toplam 54 iş yeri, ev ve dernekte arama, yakalama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Doktorluktan men edilince gündem olmuştu! Larin Kayataş gözaltına alındı 1

"LARİN KAYATAŞ" DA GÖZALTINA ALINDI

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığına göre soruşturma kapsamında, doktorluk mesleğinden men edilen Larin Kayataş takma adlı Toprak Cingöz de gözaltına alındı.

Doktorluktan men edilince gündem olmuştu! Larin Kayataş gözaltına alındı 2

MESLEKTEN MEN EDİLİP GERİ DÖNMÜŞTÜ

Cingöz, 2021 yılında 'genel ahlakı bozduğu' gerekçesiyle meslekten men edilmişti.

2023'te ise Cingöz, "Üst Mahkeme; 1-Men cezasının hukuka aykırı olduğuna, 2-Toplam 20 aylık doktor maaşının faiziyle birlikte geri ödenmesine, 3-Göreve iade edilmeme karar verilmiştir! Demokrat, laik, özgür bir Türkiye Cumhuriyeti adına Saygılarımla Doktor Larin Kayataş" açıklamasıyla göreve iade edildiğini duyurmuştu.

UYUŞTURUCU, KAÇAK ALKOL VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, İHA'nın aktardığına göre, operasyonlarda 25 gram toz ve hap halinde uyuşturucu ve uyarıcı madde, 10 gram kokain, 9 gram esrar, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 10 sentetik hap, 7 enjektör ve iğnesi, 2 bin şişe kaçak alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 5 kamera kayıt cihazı ve 26 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bir işletmenin ise ruhsat faaliyetine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

Doktorluktan men edilince gündem olmuştu! Larin Kayataş gözaltına alındı 3

Doktorluktan men edilince gündem olmuştu! Larin Kayataş gözaltına alındı 4

Doktorluktan men edilince gündem olmuştu! Larin Kayataş gözaltına alındı 5

Doktorluktan men edilince gündem olmuştu! Larin Kayataş gözaltına alındı 6

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Anahtar Kelimeler:
Doktor
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