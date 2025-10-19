Bursa 19 Ekim Pazar hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacaktır. Hava serin bir yapı sergileyecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Kuzeybatı yönünden esen rüzgarın saatte 6 km civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu durumu sabah ve akşam saatlerinde hissedeceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olmasını bekliyoruz. 20 Ekim Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C civarında seyredecek. 21 Ekim Salı günü hava bulutlu ve güneşli aralıklarla geçecek. O gün sıcaklık 19°C civarında kalacak. 22 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günde sıcaklık 19°C civarında olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı yararlı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmalıyız. Bu, ıslanmaktan korunmamıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde etkisini azaltacak giysiler tercih etmek gerekir. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Planlarımızı yaparken bu tahminleri dikkate almak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmamızı sağlar.