HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 19 Ekim Pazar hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 14°C civarında, akşam ise 13°C'ye düşecek. Nem oranının yüksek olacağı ve kuzeybatıdan esecek rüzgarın hızı saatte 6 km civarında olacak. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerine yönelik hazırlıklı olmak, ani sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Bursa 19 Ekim Pazar hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 19 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu olacaktır. Hava serin bir yapı sergileyecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 14°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklığın 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Kuzeybatı yönünden esen rüzgarın saatte 6 km civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu durumu sabah ve akşam saatlerinde hissedeceğiz.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler olmasını bekliyoruz. 20 Ekim Pazartesi günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C civarında seyredecek. 21 Ekim Salı günü hava bulutlu ve güneşli aralıklarla geçecek. O gün sıcaklık 19°C civarında kalacak. 22 Ekim Çarşamba günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günde sıcaklık 19°C civarında olacak.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmalıyız. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı yararlı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmalıyız. Bu, ıslanmaktan korunmamıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde etkisini azaltacak giysiler tercih etmek gerekir. Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle güncel hava tahminlerini kontrol etmek önemlidir. Planlarımızı yaparken bu tahminleri dikkate almak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmamızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KKTC seçim heyecanı başladıKKTC seçim heyecanı başladı
Savaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyorduSavaş başlamadan böyle bitti! Çatışmalar kızışıyordu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Türk bayrağına basılan paylaşımı beğenmişti: Gözaltına alındı

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

Sane 2.5 yıl sonra double yaptı! Onlara teşekkür etti...

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

'Tüm mal varlığını nakde çeviriyor' denmişti! Sessizliğini bozdu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de! 1 teneke 5 bin TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.