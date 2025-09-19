Bursa 19 Eylül Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 19 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve ılımandır. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece ise en düşük sıcaklık 7°C olacak. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine uygundur. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacaktır. 20 Eylül Cumartesi günü hava sıcaklığı 24°C, 21 Eylül Pazar günü 27°C, 22 Eylül Pazartesi günü ise 28°C'ye ulaşması bekleniyor. Artan sıcaklıklar, öğle saatlerinde daha sıcak bir deneyim sunacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar güneş ışınlarından korunmalıdır. Güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de faydalıdır. Sıcak havalarda vücut ısısını dengelemek için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Akşam saatlerinde serin havaya karşı bir ceket bulundurmak önemlidir.

Hava koşullarının hızlı değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek önem taşır. Gerekirse esnek olmak, olumsuz durumların önüne geçmek açısından faydalıdır.