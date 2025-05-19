Bursa 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli ve ılıman olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C civarında, gece ise 8°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 3.45 km hızla esecek. Nem oranı ise %36 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Salı günü, 20 Mayıs 2025'te, hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 13°C civarında olacak. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 4.96 km hızla esecek. Nem oranı %51 seviyesinde olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır.

Çarşamba günü, 21 Mayıs 2025'te, hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 26°C'ye kadar yükselecek. Gece sıcaklıkları ise 13°C civarında kalacak. Rüzgar doğudan saatte yaklaşık 7.1 km hızla esecek. Nem oranı %58 olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri için uygun olsa da, güneşe karşı korunmak amacıyla şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir.

Perşembe günü, 22 Mayıs 2025'te, Bursa'da çok bulutlu bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C, gece ise 16°C civarında olacak. Rüzgar güneyden saatte yaklaşık 14.4 km hızla esecek. Nem oranı %72 olarak öngörülüyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun olsa da, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve yağış ihtimalinin azalması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Ayrıca, yüksek UV endeksi nedeniyle koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak da faydalı olacaktır.