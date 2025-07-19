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Bursa 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Bursa 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bursa'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 35°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmamak, güneş çarpması riskini azaltacaktır. Bu günlerde bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava etkisini sürdürecek. 20 Temmuz Pazar günü sıcaklıkların 35°C civarında olması öngörülüyor. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması bekleniyor. 22 Temmuz Salı günü ise sıcaklıkların 37°C'ye kadar çıkması tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu nedenle, bu grupların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları ve serin ortamlarda kalmaları önerilmektedir.

Sıcak hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneş kremi kullanmak ve şapka takmak cilt koruması açısından faydalıdır. Klimanın veya vantilatörün kullanımı, iç mekanlarda daha rahat bir ortam sağlar. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak ve hafif, sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek sindirim sistemini rahatlatır.

Yüksek sıcaklıkların devam edeceği bu günlerde hava kirliliği seviyelerinin artabileceğini unutmamak gerekir. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar ve hassas bünyeler, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamalıdır. Gerekiyorsa maske kullanılmalıdır. Sıcak hava dalgasının etkisini azaltmak için bu önlemleri dikkate almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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