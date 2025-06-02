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Bursa 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 2 Haziran Pazartesi hava durumu kısmen güneşli olacak.

Bursa 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 2 Haziran Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında, gece ise 9°C'ye kadar düşecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Bursa'nın tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak: 3 Haziran Salı güneşli, 4 Haziran Çarşamba bol güneş ışığı, 5 Haziran Perşembe ise parlak güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 26°C ile 31°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 11°C ile 13°C arasında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor.

Bursa'da Haziran ayı genellikle ılıman ve güneşli geçiyor. Ortalama gündüz sıcaklıkları 24°C, gece sıcaklıkları ise 15°C civarında. Yağış miktarı ortalama 59 mm. Haziran ayında yaklaşık 6 yağmurlu gün yaşanıyor. Bu da ayın genellikle açık ve güneşli geçtiğini gösteriyor.

Haziran ayı boyunca hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Ancak, ani hava değişimleri ve kısa süreli yağışlar olabilir. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemli. Sıcaklıkların artmasıyla güneş ışınlarının etkisi de artacak. Güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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