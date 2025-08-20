Bursa 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 26°C civarında olması bekleniyor. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi öngörülüyor. 21 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 30°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 37°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu süreçte hava genellikle güneşli olacak.

Bu sıcak ve nemli günlerde öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi tavsiye edilir. Rüzgarlı saatlerde serinlemek için uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde ortamın havalandırılması önemlidir. Nem seviyesinin kontrol edilmesi, rahat bir uyku için gereklidir.