HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Bursa 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Bursa'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 26°C civarında olması bekleniyor. Benzer hava koşullarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi öngörülüyor. 21 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 30°C, 22 Ağustos Cuma günü ise 37°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu süreçte hava genellikle güneşli olacak.

Bu sıcak ve nemli günlerde öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarıda vakit geçireceklerin bol su içmeleri önerilir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmesi tavsiye edilir. Rüzgarlı saatlerde serinlemek için uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu akşam ve gece saatlerinde ortamın havalandırılması önemlidir. Nem seviyesinin kontrol edilmesi, rahat bir uyku için gereklidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ferrari'nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktıFerrari'nin tamire gitmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Elazığ’da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandıElazığ’da birinci kattan düşen 2 yaşındaki bebek yaralandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

3 kat ceza, haciz... Yeni uygulama başlıyor! Bakan Şimşek 'Bu tarihten sonra devrede olacak' diyerek açıkladı

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Eşi ve çocuklarını sıkıştırınca...

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Yine aynı kabusu yaşadılar 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

CHP'den AK Parti'ye geçen Umut Yılmaz'dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti

CHP'den AK Parti'ye geçen Umut Yılmaz'dan coşkulu konuşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Antalya'da 'lüks otel tatili' hayali suya düştü!

Antalya'da 'lüks otel tatili' hayali suya düştü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.