Bursa 20 Kasım Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 20 Kasım 2025 tarihinde parçalı bulutlu ve sakin bir hava öngörülüyor. Gün boyunca sıcaklıklar 10°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı ise %51 ile %80 arasında dalgalanacak. Sabah ve akşam saatlerinde nem seviyesi yükselecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6 km hızla esecek. Bu dönemde havanın değişkenlik göstermesi nedeniyle kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler tercih etmek önemli. İşte detaylar...

Bursa'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü, parçalı bulutlu ve sakin bir hava bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların en düşük 10°C, en yüksek ise 23°C olması öngörülüyor. Nem oranı %51 ile %80 arasında değişecek. Sabah ve akşam saatlerinde nem daha yüksek olacak. Öğle saatlerinde ise daha kuru hissedileceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 6 km hızla esecek.

21 Kasım Cuma günü sıcaklıklar 9°C ile 25°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi günü de sıcaklıklar yine 9°C ile 25°C arasında seyredecek. 23 Kasım Pazar günü ise hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların 12°C ile 23°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Hava durumuna uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda bir mont veya hırka bulundurmanızda yarar var. Nem oranının yüksek olduğu saatlerde uygun kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın kuzeydoğu yönünden esmesi etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler kullanabilirsiniz. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, gün boyunca rahat kalabilirsiniz.

hava durumu Bursa
