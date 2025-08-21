HABER

Bursa 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 30°C olacak. İşte detaylar...

Bursa 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Cuma günü hava sıcaklığının 37°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 32°C, Pazar günü ise 27°C olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek olacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Sıcak havalarda vücut ısısı hızla yükselebilir. Bu durum baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, mümkün olduğunca serin ortamlarda kalmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Yüksek sıcaklıklar, hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kirli hava, solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabilir. Özellikle astım veya alerji gibi solunum sorunları olanların, hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önerilir. Koruyucu maskeler kullanmak da faydalı olacaktır.

Sıcak hava koşulları, elektrikli cihazların aşırı ısınmasına ve yangın riskinin artmasına neden olabilir. Elektrikli cihazların düzenli olarak kontrol edilmesi önemlidir. Aşırı yüklenmelerin önlenmesi ve gereksiz yere açık bırakılmamaları gerekir.

Yüksek sıcaklıklar tarım ürünlerini olumsuz etkileyebilir. Çiftçilerin, sulama sistemlerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir. Bitkilerin su ihtiyacını karşılamazlarsa ürün kayıpları yaşanabilir.

Bursa'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Kişisel sağlık ve güvenlik için gerekli önlemleri almak, olası olumsuz etkileri en aza indirecektir.

hava durumu Bursa
