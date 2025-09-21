Bursa 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C'ye yükselebilir. Akşam saatlerinde ise 14°C civarına düşmesi beklenmektedir. Nem oranı %35 ile %68 arasında değişecektir. Rüzgar saatte 19 kilometre hızla esecektir.

22 Eylül Pazartesi günü hava sıcaklıklarının 28°C civarında olması öngörülmektedir. 23 Eylül Salı günü ise sıcaklık 27°C seviyelerinde seyredecek. Mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. Güneşli ve açık hava koşulları devam edecektir.

Bu sıcak günlerde öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Dışarı çıkarken koruyucu kıyafetler giyinmek iyi bir fikirdir. Şapka takmak ve güneş kremi kullanmak da cilt sağlığını korur. Ayrıca bol su içerek vücudu nemli tutmak gereklidir. Aşırı sıcaklardan korunmak için dikkatli olunmalıdır. Spor yaparken ve açık hava etkinlikleri planlarken sabah veya akşam serinliğini tercih etmek sağlıklı bir yoldur.

Sıcak hava koşullarında özellikle yaşlılar ve çocuklar dikkatli olmalıdır. Evde kalmanız gereken durumlarda serin ortamlarda bulunmaya özen gösterin. Hava akışını sağlayarak ortamın nem dengesini korumak önemlidir. Perdeleri kapatarak doğrudan güneş ışığının girmesini engelleyebilirsiniz. Vantilatör ya da klima kullanımı ortamın serinliğini artırır.

Sonuç olarak, Bursa'da sıcak ve güneşli hava koşulları devam edecektir. Bu süreçte kişisel sağlığınızı korumak için önlemler alınmalıdır. Açık hava etkinliklerini planlarken sıcaklık ve güneş ışınlarının etkilerini dikkate almalısınız.