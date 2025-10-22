HABER

Bursa 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 22 Ekim 2025 tarihinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C olmasına rağmen akşam 18°C'ye düşmesi öngörülüyor. Perşembe günü yağmur etkili olacak ve sıcaklık mevsim normalleri seviyesinde kalacak. Cuma günü yağışların devam etmesi ile birlikte sıcaklıkların 28°C’ye çıkması bekleniyor. Bu dönemde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmeli, trafikte dikkatli olunmalıdır.

Bursa'da 22 Ekim 2025 Çarşamba günü sabah saatlerinde parçalı bulutlu bir hava olacak. Gündüz sıcaklıklar 20°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 18°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %70 civarında ölçülecek. Rüzgar kuzeydoğu yönlerden hafif esecek.

Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olacak. Sıcaklık mevsim normalleri seviyesinde kalacak. Yağışların gün boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Cuma günü yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıkların ise 28°C'ye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Cumartesi günü yağışların sürmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 4°C düşerek 24°C civarına gerilemesi öngörülüyor.

Bu dönemde özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da giyilmelidir. Akşam saatlerinde sıcaklıklar düştüğünde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yoğun yağış günlerinde trafikte dikkatli olunmalı. Mümkünse toplu taşıma araçları kullanılmalıdır. Evlerde nem oranının artması nedeniyle havalandırma yapılmalı. Rutubet oluşumuna karşı önlemler alınmalıdır.

