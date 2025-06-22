Bursa 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklığı 27°C civarında, gece sıcaklığı ise 16°C civarında seyredecek. Nem oranı %68 olarak bekleniyor. Rüzgarın hızı 6 km/saat tahmin ediliyor.

23 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığının 30°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. 23-25 Haziran tarihleri arasında hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Bu süre zarfında gündüz sıcaklıkları 27-30°C arasında, gece sıcaklıkları ise 16-17°C arasında olacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Aşırı sıcaklardan korunmak için, günün en sıcak saatlerinde dışarıda durmamaya özen gösterilmeli. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da önemlidir.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu grupların daha dikkatli olmaları önemlidir. Gerektiğinde tıbbi yardım almak da önemlidir. Ayrıca, aşırı sıcakların enerji tüketimini artırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla gereksiz elektrikli cihazların kapalı tutulması ve klima kullanımının sınırlandırılması çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

Hava koşullarının aniden değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planları buna göre düzenlemek akıllıca olacaktır.