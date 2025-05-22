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Bursa 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 22°C, gece ise 13°C civarında olacak.

Bursa 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Bursa'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 22°C. Gece ise 13°C civarında seyredecek. Gün boyunca hava genellikle açık kalacak. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar güney yönünden 10 km/saat hızla esecek.

23 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 22°C civarında olması bekleniyor. 24 Mayıs Cumartesi günü de sıcaklık 22°C civarında olacak. Hafif yağmur olasılığı bulunuyor. 25 Mayıs Pazar günü ise hava sıcaklığının yine 22°C olması ve yağmurlu bir gün geçirmesi tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları 22°C civarında olacağı için, kat kat giyinmek iyi bir tercih olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giyerek vücut ısınızı dengede tutabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler seçerek üşümeyi önleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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