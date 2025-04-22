Bursa 22 Nisan Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 7°C civarında olacaktır. 24 Nisan Perşembe günü yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemeldir. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları ise 8°C seviyelerinde olacaktır. 25 Nisan Cuma günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 19°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarında olacaktır.

Nisan ayı, Bursa'da genellikle sık sık yağmur, bazen gök gürültülü fırtına ve bazen sisli günlerin yaşandığı bir dönemdir. Gündüz ortalama sıcaklıkları 13°C ile 22°C arasında değişmektedir. Bu dönemde UV indeksi 8 seviyesindedir. Güneşe çıkarken uygun önlemler almak önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Güneşli günlerde güneş kremi kullanmak ve uzun süre doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak cilt sağlığınız için gereklidir.