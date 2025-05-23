Bursa 23 Mayıs Cuma hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava sıcaklığının 30°C civarına ulaşması bekleniyor. Ayrıca, bol güneş ışığı olacağı tahmin ediliyor. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde. Yazın yaklaştığını gösteriyor. 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde sıcaklıkların 31°C ve 32°C seviyelerine yükselebileceği öngörülüyor. Bu dönemde hava çok bulutlu olacak. Artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar yüksek seyredecek.

Mayıs ayı, Bursa için genellikle 12 güneşli gün, 10 uzun süre yağışlı gün ve 4 bulutlu günle karakterizedir. Bu dönemde nem oranı %73 civarındadır. Yıllık ortalama yağış miktarı %8'dir. Rüzgarlar, genellikle güney yönünden saatte 6 km hızla eser.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek kalacağı ve bulutluluğun artacağı tahmin ediliyor. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunma ihtiyacı artıyor. Gün ortasında güneş ışınları dik açıyla gelecektir. Bu nedenle, güneş koruyucu ürünlerin kullanılması ve uygun kıyafetlerin tercih edilmesi önemlidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için bol su tüketimi önerilmektedir. Ayrıca, hafif yiyeceklerin tercih edilmesi sağlık açısından faydalıdır.

Sıcak hava koşulları, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için risk oluşturabilir. Bu bireylerin aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir. Yüksek sıcaklıkların trafik yoğunluğunu artırabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Araçların düzenli bakımlarının yapılması ve klima sistemlerinin verimli çalıştığından emin olunması önem taşır.

Yüksek sıcaklıklar, enerji tüketimini artırabilir. Bu nedenle, enerji verimliliği sağlayacak önlemler alınmalıdır. Hem çevreye duyarlı olunabilir hem de faturalar üzerinde tasarruf sağlanabilir.