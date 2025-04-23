Bursa 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Perşembe günü yer yer sağanak yağışların görülmesi muhtemel. Cuma ve Cumartesi günleri bulutlu ve hafif yağmurlu hava koşulları devam edecek. Bu günlerde gündüz sıcaklıkları 15-20°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 7-8°C civarında olacak.

Bursa'nın Nisan ayındaki iklimi, ortalama 11.1°C sıcaklık ve 86 mm yağışla karakterizedir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 8’dir. Nem oranı %73 civarındadır.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, özellikle Perşembe ve Cuma günleri yağışların etkili olabileceği unutulmamalıdır. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.