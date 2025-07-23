HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, termometrelerin 41°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Bursa 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, termometrelerin 41°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin oldukça üzerindedir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmak zorlaşabilir. Perşembe günü de sıcaklıkların 40°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Cuma günü sıcaklıkların 37°C'ye düşmesi bekleniyor. Ancak sıcak hava etkisini sürdürecek.

Bu aşırı sıcak hava koşulları, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan gibi cihazların aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Elektronik cihazlar gereksiz yere açık bırakılmamalıdır. Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak veya mümkünse evden çalışmak avantajlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde sağlık ve konfor açısından gerekli önlemleri almak önemlidir. Olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Destici, "DEM Parti kendini feshetmeli" dedi ortalık karıştıDestici, "DEM Parti kendini feshetmeli" dedi ortalık karıştı
Evladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kameradaEvladına acımadı! Yere düşürdü, defalarca bıçaklayarak katletti... O anlar kamerada

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti!

'Değerinin altında satmayı kabul ediyorlar' Tercihler değişti!

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Real Madrid, Arda Güler'in hayallerini çöp poşetine attı! Milli oyuncumuzu yıkan haber...

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

Resmen gövde gösterisi! Roketsan yeni silahlarını tanıttı

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

İstanbul'da tornavidalı dehşet! Başına defalarca vurdu

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Dünyayı tedirgin eden açıklama: "Harekat yeniden başlayabilir"

Yanlışlıkla başından vuruldu! O anlar kamerada

Yanlışlıkla başından vuruldu! O anlar kamerada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.