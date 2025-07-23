Bursa 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü, termometrelerin 41°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin oldukça üzerindedir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmak zorlaşabilir. Perşembe günü de sıcaklıkların 40°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Cuma günü sıcaklıkların 37°C'ye düşmesi bekleniyor. Ancak sıcak hava etkisini sürdürecek.

Bu aşırı sıcak hava koşulları, güneş çarpması ve dehidrasyon gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fan gibi cihazların aşırı kullanımından kaçınılmalıdır. Elektronik cihazlar gereksiz yere açık bırakılmamalıdır. Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmak veya mümkünse evden çalışmak avantajlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde sağlık ve konfor açısından gerekli önlemleri almak önemlidir. Olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.