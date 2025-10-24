HABER

Bursa 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 24 Ekim 2025 tarihinde hava genel olarak bulutlu ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 15°C ile 28°C arasında değişecek. Özellikle Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, vatandaşların günlük planlamalarını etkileyebilir. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Ayrıca, su baskınlarına karşı dikkatli olunması ve altyapı sorunlarına hazırlıklı olunması gerekmektedir. Hafta sonu hava koşulları daha elverişli hale gelecek.

Bursa'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava genel olarak bulutlu ve güneşli olacak. Hava sıcaklıkları 15°C ile 28°C arasında değişecek. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonu hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 25 Ekim Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi tahmin ediliyor. Sıcaklık 15°C ile 23°C arasında seyredecek. 26 Ekim Pazar günü yağışların sona ermesi, parçalı bulutlu bir havanın gelmesi öngörülüyor. Sıcaklık 11°C ile 24°C arasında olacak.

Hava koşullarındaki değişiklikler, vatandaşların planlarını yaparken dikkate alınmalıdır. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Şemsiye bulundurmak da önemlidir. Yağışların trafik üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği unutulmamalıdır. Araç kullanırken dikkatli olunması ve hız limitlerine uyulması gerekir.

Sağanak yağışların su baskınlarına yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Su birikintilerinden uzak durmak önemlidir. Altyapı sorunlarına karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Hafta sonu hava koşulları daha uygun hale gelecek. Açık hava etkinlikleri planlamak mümkündür. Ancak hava durumunu güncel olarak takip etmekte fayda vardır.

hava durumu Bursa
