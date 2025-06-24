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Bursa 24 Haziran Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Bursa 24 Haziran Salı Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Bursa'da 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz hava sıcaklığının 31°C civarına ulaşması tahmin edilmektedir. Gece ise sıcaklığın 13°C'ye düşmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar yaz mevsiminin tipik özelliklerini yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. 25 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının 33°C'ye çıkması, 26 Haziran Perşembe günü ise 34°C'ye ulaşması öngörülmektedir. Bu artışlar yazın etkisini artıracaktır.

Sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek aşırı ısınmanın önüne geçebilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cilt koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak, korunmaya yardımcı olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların olduğu günlerde yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gereklidir. Sıcak çarpması riskine karşı bu grupların serin ve gölgelik alanlarda vakit geçirmeleri önerilmektedir. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmaları da önemlidir. Evlerde klima veya vantilatör kullanarak iç mekanların serin tutulması, uyku kalitesini artırabilir.

Hava koşullarının ani değişiklikler gösterebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerektiğinde planlamalarınızı buna göre yapmak olası olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
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