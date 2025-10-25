HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bursa 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 25 Ekim 2025 tarihinde kuvvetli sağanak yağışlar görüldü. Gün boyunca devam eden yağışlarla birlikte hava sıcaklığı 20°C'ye kadar yükseldi. 26 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 12°C ile 25°C arasında değişmesi öngörülüyor. 27 ve 28 Ekim tarihlerinde ise sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor, bu nedenle açık hava etkinlikleri planlanırken hava durumu mutlaka kontrol edilmeli.

Bursa 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Bursa'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar etkili oldu. Bu yağışlar gün boyunca aralıklarla devam etti. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20°C'ye yükseldi. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düştü. Nem oranı gün boyunca yüksek seviyelerde seyretti. Rüzgar kuzey yönlerden ortalama 2–3 km/sa hızla esmesi bekleniyordu.

26 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 12°C ile 25°C arasında değişmesi öngörülüyor. 27 Ekim Pazartesi ve 28 Ekim Salı günlerinde sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 16°C ile 28°C arasında seyredeceği belirtiliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşüyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Trafiğe çıkarken hız limitlerine uyulmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunmalıdır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!Aydın'da düğün dönüşü feci kaza: 21 yaşındaki Eren'in ölüm haberi kahretti!
Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!Baş dönmesi diye gitti: 6 yıl ömrün kaldı dediler!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Bakan Kurum: "Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak"

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

Alman otomotiv devi bir devri kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.