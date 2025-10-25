Bursa 25 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 25 Ekim 2025 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar etkili oldu. Bu yağışlar gün boyunca aralıklarla devam etti. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20°C'ye yükseldi. Akşam saatlerinde sıcaklık 14°C'ye düştü. Nem oranı gün boyunca yüksek seviyelerde seyretti. Rüzgar kuzey yönlerden ortalama 2–3 km/sa hızla esmesi bekleniyordu.

26 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 12°C ile 25°C arasında değişmesi öngörülüyor. 27 Ekim Pazartesi ve 28 Ekim Salı günlerinde sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 16°C ile 28°C arasında seyredeceği belirtiliyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşüyor. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da önemlidir. Yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı. Trafiğe çıkarken hız limitlerine uyulmalıdır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunmalıdır. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir.