Bursa 25 Eylül Perşembe hava durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C civarıdır. Gece ise sıcaklık 10°C seviyelerine düşecektir. Önümüzdeki günlerde hava durumu tahminleri yapılmıştır. 26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığı 24°C, 27 Eylül Cumartesi günü 21°C, 28 Eylül Pazar günü ise 20°C olarak beklenmektedir. Bu tarihler arasında hava koşulları serin ve bulutlu geçecektir.

Bu serin hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont taşımanız da önerilir. Sabah saatlerinde sisli hava koşulları olabilir. Bu durum trafik kazalarının artmasına yol açabilir. Yola çıkarken daha dikkatli olmak önemlidir. Hız limitlerine uyulmalıdır. Hafta sonu yağışlı hava beklentisi var. Açık hava etkinlikleri planlayanlar önlem almalıdır. Yağmurluk veya şemsiye bulundurmak iyi bir fikir olacaktır. Son olarak, serin hava bağışıklık sistemini etkileyebilir. Yeterli uyku almak ve dengeli beslenmek önem taşır.