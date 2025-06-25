Bursa 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Bursa'da hava durumu nasıl olacak?

Bursa'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklığın 33°C civarına ulaşması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 16°C'ye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 12 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %76, gündüz %48, akşam %65 ve gece %82 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli geçecek. 26 Haziran Perşembe günü sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. 27 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 36°C olacak. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 30°C civarına düşecek. 29 Haziran Pazar günü yer yer sağanak yağışlar görülebilir. 30 Haziran Pazartesi günü hava daha sıcak olacak ve sıcaklık 26°C civarında seyredecek.

Bu dönemde yüksek sıcaklıklar ve güneşli hava koşulları nedeniyle dikkatli olmak önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlem alması gerekmektedir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak önemlidir. 29 Haziran Pazar günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir.